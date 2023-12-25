هيئة شؤون الأنصار: نُدين بأقوى العبارات اعتداءات الدعم السريع على المواطنين في الجزيرة

الخرطوم: السوداني

أدانت هيئة شؤون الأنصار “بأقوى العبارات”، اعتداءات قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني وقرى ولاية الجزيرة، وطالبت قيادة الدعم السريع بوقف هذا العدوان الفظيع على المواطنين، ومحاسبة المُتفلِّتين وبسط الأمن للمواطنين في المناطق التي تحت سيطرتهم.

وطالب بيان للأمانة العامة للهيئة اليوم الاثنين تلقّته (السوداني) بإعادة عربات وممتلكات المواطنين المنهوبة فوراً لأهلها وتعويض الخسائر التي لحقت الأبرياء، وأشار إلى أن هذه الحرب بقدر ما أكدت عبثيتها، بقدر ما تزداد مآسيها وتتضاعف انتهاكاتها كل يوم، فضلاً عن أنها حرب تدمير تفتقد لأي مبرّر أخلاقي.

ودعا البيان إلى سحب ارتكازات القوات من المدن والمناطق السكنية وتقييد حركتها بالولاية في ظل عدم تواجد قوة عسكرية أخرى.

وتابع البيان: “فلا قيمة للحديث عن حسم التفلتات في وجود قوات في الأماكن السكنية، فهي مناطق لا وجود فيها لقوات نظامية أو مستنفرين، فلا يوجد مبرر لوجود ارتكازات بين السكان في ظل عدم تواجد قوة أمنية مغايرة في الولاية، ولكي تثبت قيادة الدعم السريع جديتها، عليها سحب قواتها من القرى والأحياء السكنية”.

وحذّر البيان من انتشار الحرب في الولايات لأنه سيحولها إلى حرب أهلية، وهو ما ظلّت تحذر منه الهيئة منذ اندلاع هذه الحرب في يومها الأول.

وطالب البيان بإيقاف التحشيد المسلح، لأنّه بذرة للحرب الأهلية، ولجم خطاب الكراهية، فهذه حرب تفتقر إلى المشروعية الدينية والمشروعية الأخلاقية، والمشروعية الوطنية، إنها حرب تدمير شامل للسودان ومقدراته، وحرب فساد في الأرض.

وناشد البيان، قيادات الأنصار ووكلاء الإمام في المناطق المختلفة المشاركة مع القيادات الاجتماعية في تخفيف آثار الحرب، والعمل معاً لتضميد الجراح ونجدة المنكوبين والتواصل مع المعنيين لإيقاف الحرب ومنع انتشارها، كما ناشد القيادات الدينية من قادة الطرق الصوفية وقيادات الجماعات الدينية ورجال الدين والمؤثرين في المجتمع من كل المكونات إلى عقد لقاء قمة لمحاربة خطاب الكراهية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي وتنسيق جهود المكونات المجتمعية كافة، لمُحاصرة آثار الحرب والعمل على إيقافها.

وقال البيان: “نُكرِّر دعوتنا لقيادة القوات المسلحة وقيادة الدعم السريع بإيقاف هذه الحرب والجلوس إلى مائدة التفاوض لإنقاذ ما تبقى من الوطن، فقد بلغ السيل الزُّبى وأُزهقت الأنفس البريئة، واُنتهكت الحرمات”.