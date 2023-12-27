مفتي سلطنة عُمان: القتال في السودان ليس من مصلحة أحد ويجب التصالح والتراجع عن هذا الظلم سريعاً عاجلاً

مسقط: السوداني

تأسّف سماحة مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، من الحرب التي تجري في السودان.

وقال شيخ الخليلي في بيان له ليل أمس: “يؤسفنا جميعاً ما يجري بين الأشقاء في السودان المسلم الشقيق العزيز؛ من سفك الدماء وانتهاك الأعراض والعدوان على الحُرمات، وهذا أمرٌ يجب أن يتوقّف فوراً، فما أعظم حرمة الإنسان وما أعظم جُرم من انتهك حرمته بقتله أو بكل ما يؤذيه، فقد قال تعالى: (مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَابِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)، ولا ريب أن المسلم أعظم حرمة، والعدوان على حياته أعظم جرماً، وقد بيّن الله عاقبة ذلك في قوله: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)”.

وأضاف: “وليس هذا القتال من مصلحة أحد، بل هو ضرر على الجميع، ويضعف المجتمع ويسلسل العداوات في الأجيال اللاحقة، فيجب تفادي ذلك بالتصالح والتراجع عن هذا الظلم سريعاً عاجلاً، فالظلم ظلمات يوم القيامة والله المستعان”.