كندا تطلق مساراً إنسانياً للمتضررين من النزاع في السودان عبر إقامة دائمة مع أسرهم

أوتاوا: السوداني

أطلقت كندا، مساراً إنسانياً جديداً للأشخاص المتضررين من النزاع في السودان، قائم على الأسرة للمواطنين السودانيين وغير السودانيين الذين كانوا يقيمون في السودان عندما بدأ النزاع في 15 أبريل 2023، حتى يتمكّنوا من لم شملهم على أرض الواقع، عبر إقامة دائمة مع أسرهم في كندا – وفقاً لما أعلنه مارك ميلر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا.

وأوضحت كندا أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الصراع الدائر في السودان، وعلى سلامة ورفاهية الشعب السوداني، مؤكدةً مواصلة دعمها للشعب السوداني الذي يسعى جاهداً من أجل السلام وإنهاء العنف في البلاد.

ووفقاً للمشروع الكندي الجديد: “لكي يكون المتقدم مؤهلاً، يجب أن يكون طفلاً في أي عمر، أو حفيداً، أو والداً، أو جداً، أو أخاً لمواطن كندي أو مقيماً دائماً يعيش في كندا. ستحتاج أيضاً روابطهم العائلية في كندا إلى الموافقة على دعمهم ومساعدتهم في بناء حياتهم الجديدة في كندا”.

وتعتمد هذه الإجراءات على خطوات الهجرة المؤقتة المعمول بها بالفعل للسودانيين المقيمين المؤقتين في كندا والذين قد لا يتمكّنون من العودة إلى وطنهم بسبب الوضع في بلدهم، ولأفراد عائلات الكنديين والمقيمين الدائمين الذين فروا من السودان وجاءوا إلى كندا قبل 15 يوليو 2023.

وبيّنت كندا أنها تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين لدعم التوصل إلى حل سلمي للصراع في السودان. وقالت: “نقدم أيضاً المساعدة الدولية في السودان، بما في ذلك المساعدات الإنسانية مثل تمويل المساعدات الغذائية والتغذية الطارئة والمياه النظيفة والنظافة والصرف الصحي والصحة وخدمات الحماية. سنواصل العمل مع شركائنا لدعم الجهود الرامية إلى تلبية احتياجات الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالعنف وانعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد”.

وقال مارك ميلر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة: “إنّ النزاع المستمر في السودان، فضلاً عن الوضع الإنساني على الأرض، لا يزال يثير قلقاً عميقاً. ستواصل كندا مساعدة المحتاجين والحفاظ على تقاليدنا الإنسانية كدولة. سيساعد هذا المسار الإنساني على لمّ شمل الأحباء وإنقاذ الأرواح. نحن ندرك صمود الشعب السوداني، ونشعر بالامتنان لمساهماتهم المستمرة في مجتمعاتهم وبلدنا”.

في عام 2023، خصصت كندا أكثر من 165 مليون دولار لتمويل المساعدات الإنسانية في السودان والدول المجاورة المتضررة من الأزمة.

كما أعلنت كندا، عن إجراءات مؤقتة للمواطنين السودانيين: “السماح للمواطنين السودانيين في كندا بالتقدم لتمديد إقامتهم أو تغيير وضعهم كزائر أو طالب أو عامل مؤقت مجاناً.. الإعفاء من رسوم طلب الإقامة المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين فروا من السودان مع أفراد أسرهم الكنديين.. إعطاء الأولوية لمعالجة طلبات الإقامة المؤقتة والدائمة الموجودة بالفعل في النظام الكندي من الأشخاص الذين لا يزالون في السودان.. التنازل عن شرط حمل جواز سفر أو وثيقة سفر للموافقة على تأشيرة الإقامة الدائمة للقدوم إلى كندا.. التنازل عن رسوم جواز السفر ووثائق السفر للإقامة الدائمة للمواطنين والمقيمين الدائمين في كندا في السودان والراغبين في المغادرة”.