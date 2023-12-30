جيبوتي تتوصل إلى اتفاق بين الصومال وأرض الصومال

جيبوتي: السوداني

اختتمت في ‎جيبوتي، المباحثات التي جمعت رئيس ‎الصومال، حسن شيخ محمود، ورئيس أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، حيث اتفق الطرفان على استئناف المحادثات مع التركيز على القضايا المصيرية، وضع خارطة الطريق وتعيين لجان فنية خلال مدة 30 يوماً.

وأوضح بيان مشترك بضرورة التعاون الكامل بين الجانبين في المجال الأمني، والامتناع عن التصريحات التي من شأنها الإضرار بأجواء المحادثات الجارية.

وتضمنت المباحثات التي استضافها رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلى، التمسك بالاتفاقيات السابقة، بحيث تم التأكيد على الالتزامات باحترام ودعم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات التي عقدت في مختلف المدن العالمية في الفترة من 2012 إلى 2020.