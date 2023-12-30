الخارجية تُدين نهب “مليشيا الجنجويد” مستودعات برنامج الغذاء العالمي

الخرطوم: السوداني

أدانت وزارة الخارجية بـ”أقوى العبارات”، نهب مليشيا الجنجويد، مستودعات برنامج الأغذية العالمي في ود مدني والاستيلاء على أكثر من ٢٥٠٠ طن من المواد الغذائية كانت مُخصّصة للنازحين من الحرب، وهي تكفي لإطعام أكثر من مليون ونصف من

المواطنين المتضررين.

وأدان بيان للناطق الرسمي باسم الخارجية اليوم السبت، عدوان مليشيا الجنجويد على مدن وقرى ولاية الجزيرة، ما تسبّب في تشريد مئات الآلاف من المواطنين والنازحين.

وقال البيان إنّ “الممارسات الإرهابية للمليشيا ضد المدنيين العُزّل في الولاية وسرقتها للآليات الزراعية، ستؤدي إلى تعذر حصاد المحاصيل الغذائية التي تُعد ولاية الجزيرة من أكبر مناطق إنتاجها في السودان، واستحالة زراعة محاصيل الموسم الشتوي ومن أهمها محصول القمح، مما سيفاقم من الأزمة الغذائية بالبلاد”.

وتابع البيان: “هذه الممارسات وما سبقها من جرائم التطهير العرقي والاغتصاب وتدمير البنى التحتية وغيرها من الفظائع، تجسيدٌ لمخطط الإبادة الجماعية الذي تنفذه المليشيا ومن يدعمها من قوى خارجية ضد الشعب السوداني”.

وجدّدت وزارة الخارجية،

الدعوة للمجتمع الدولي لتجاوز مرحلة الإدانات اللفظية لجرائم مليشيا الجنجويد واتخاذ خطوات فعّالة لمواجهة هذه الفظائع بتصنيفها جماعة إرهابية، واعتبار داعميها شركاء لها ويتحمّلون المسؤولية عن إرهابها.