البرهان يعفي النائب العام من منصبه ويعين الفاتح طيفور بدلاً عنه

بورتسودان: السوداني

اعفى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، النائب العام المُكلف، خليفة أحمد من منصبه اليوم السبت، وعين بدلا عنه، الفاتح محمد عيسى طيفور.

وشغل النائب العام الجديد “الفاتح طيفور” مهام المدعي العام لجرائم دارفور، وهو من مواليد الولايه الشمالية، منطقة المحس تخرج في كلية الحقوق بجامعة النيلين. عمل مستشارا قانونيا بديوان النائب العام

ثم وكيلا لنيابة الثراء الحرام، كما عمل مستشارا قانونيا لبنك النيلين، ووكيلا لنيابة حماية المستهلك، وتقلد منصب

مدير إدارة بديوان النائب العام، كما شغل وكيل أعلى نيابات الولاية الشمالية.