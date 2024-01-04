والي النيل الأبيض يحظر النشر السالب بوسائل الاتصال وعقوبات رادعة للمخالفين

الخرطوم: السوداني

أصدر والي ولاية النيل الأبيض، عمر الخليفة عبد الله، أمر طوارئ بمنع وحظر نشر أي معلومات بأيٍّ من الوسائط أو وسائل التواصل المختلفة داخل ولاية النيل الأبيض، بما يهدد أمن واستقرار الولاية، وحدد القرار عقوبات رادعة للمخالفين.

ونص الأمر بحظر أي شخص أو جهة، القيام بنشر أو نقل أو نسخ معلومات أو موضوعات بأيِّ وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة بما يضر أو يهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية.

كما نص الأمر على حظر ونشر ونقل وإرسال أي معلومات أو أخبار تتعلق بالقوات النظامية أو تحركاتها أو حكومة الولاية وأي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع للجهات المختصة بأمانة الحكومة أو الأجهزة النظامية.

وحدد أمر الطوارئ، عقوبة للمخالفين، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن اثنين مليون جنيه وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع مصادرة أي وسيلة نقل أو غيرها مشاركة في ارتكاب المخالفة.