الخارجية تستدعي سفير السودان بنيروبي احتجاجاً على استقبال حميدتي

بورتسودان: السوداني

قال وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، إنّ السودان استدعى سفيره في نيروبي للتشاور، احتجاجاً على الاستقبال الرسمي الذي نظمته الحكومة الكينية لقائد مليشيا التمرد لدى زيارته إليها أمس، متناسية الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها قواته المحلولة والدمار الذي ألحقته بالبنى التحتية ومقدرات البلاد وممتلكات المواطنين. وأضاف الوزير بحسب وكالة السودان للأنباء أن التشاور مع السفير سيغطي كل الاحتمالات لمآلات علاقات السودان مع كينيا التي ظلت منذ اندلاع الحرب الغادرة في البلاد توالي التمرد وتستضيف قادته وداعميه، فضلاً عن التآمر مع القوى الإقليمية المُعادية ضد السودان.!