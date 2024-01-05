لعمامرة يبدأ ترتيبات لعقد مشاورات مكثفة مع الأطراف السودانية لوقف الحرب

القاهرة: السوداني

بدأ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، ترتيبات لعقد مشاورات مكثفة مع الأطراف السودانية، وأطراف إقليمية ودولية لدعم الجهود المتواصلة لإنهاء الحرب واستعادة السلام في السودان.

في السابع عشر من نوفمبر، عيـّن الأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصياً له إلى السودان.

وفي وقتٍ سابقٍ، قال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك، إن مقر المبعوث الشخصي لن يكون في السودان، وأضاف أنّ الأمم المتحدة ستواصل الانخراط، بشكل وثيقٍ مع كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة.