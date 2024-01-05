البرهان من قاعدة جبيت: أوجِّه رسالة إلى (الأراجوز) الجبان الهارب حميدتي، أين كنت مختفياً طوال 8 أشهر ولا تستطيع مواجهة أحد

* الفريق أول البرهان: (حميدتي منافق وكذاب.. طوال 8 أشهر ما خلى ليه بيت أو بدروم أو جحر ما لبد فيه)

* البرهان: (حميدتي غاشي أهله وبعض البسطاء بأنه عنده دين، دين شنو وهو يقتل الناس ويسرق، شغّال بالدجل، ما خلى ليهو فكي وما خلى أم بتاري ما جابوا الخرطوم عشان يحققوا ليه النصر)

* (أنا قاعد وسط قواتي وجنودي لم افارقهم، ما عندنا جحر وما عندنا بدروم ندسى فيه زيك أيها الهارب الجبان المتخفي.. نحن قاعدين برّه وأي مكان نمشيه قاعدين فيه برّه)

* البرهان: انت ما خليت مكان ما ادسيت فيه، ما خليت بيت وجدي ميرغني، وما خليت جحر ومزرعة، تعال أقعد في نيالا أو أي مكان في السودان؛ شوف الناس تعمل ليك شنو

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