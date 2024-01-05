نقص مواد التنقية وراء توقُّف محطة مياه المنارة

أم درمان: السوداني

أرجعت هيئة مياه ولاية الخرطوم، أسباب توقُّف محطة مياه المنارة بمحلية كرري، لأسباب النقص الحاد فى مواد التنقية، مما أدى لتوقُّف المحطة مؤقتاً، ونفت الهيئة ما رشح عن تعرض المحطة لأعطال فنية أو هندسية أدّت لتوقُّفها عن العمل.

وأبان تعميمٌ صحفيٌّ للهيئة اليوم (الجمعة) أنّ المحطة لم تتعرّض لأعطال فنيّة كما رشح في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأن المشكلة الأساسية هي النقص الحاد في مواد التنقية، مما أدى لتوقُّف المحطة مؤقتاً، وأفاد التعميم أنّ جهات حكومة الخرطوم وإدارة الهيئة يبذلون جهوداً مكثفة لتوفير مواد التنقية، وأن المشكلة في طريقها للحل في غضون اليومين القادمين، واعتذرت الهيئة لما حَدَثَ للمواطنين من مضايقات هي خارج عن إرادتها.