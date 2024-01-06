تنظيمات ترفض اتفاق تقدم والدعم السريع وتطالب الجيش بعدم الجلوس للتفاوض قبل تنفيذ اتفاق جدة بحسم

القاهرة: السوداني

أعلنت مجموعة من التنظيمات السياسية رفضها لإعلان اديس ابابا الموقع بين تنسيقية القوي الديمقراطية والمدنية ( تقوم) وقائد قوات الدعم السريع واعتبرته إعادة للاتفاق الإطاري.

وقال الذي وقعت عليه كل من “قوي الحراك الوطنى، الحزب الاتحادى الديمقراطي الاصل، قوي التراضى الوطنى ،الجبهة الثورية السودانية، تنسيقية العودة لمنصة التأسيس، سودان يسع الجميع ،التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية ،المجتمع المدنى”

قال إن اعلان اديس بين جماعة (تقدم) و( مليشيا الدعم السريع) ، اكد بشكل قاطع ان مجموعة “تقدم” هي الجناح السياسي لمليشيا الدعم السريع بناء على البيان و خارطة الطريق التى اعلنوها.وتابع البيان

إن “بيان اديس ابابا في جوهره هو محاولة لاعادة الاتفاق الاطارى ، و خلق شراكات جديدة ملطخة بدماء السودانيين ، و القفز فوق كل الانتهاكات و الحديث عن حل سياسى تفاوضى مع مليشيا الدعم السريع المحلولة ، وهو مسعى مفضوح و مرفوض يجد معارضة شرسة من ابناء شعبنا بمختلف توجهاتهم، كما انه محاولة ساذجة لاعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل 15 ابريل ٢٠٢٣، بعد فشل الانقلاب و الحرب فى كسر ارادة السودانيين و تمرير الاجندة الاجنبية، فضلآ عن ان الاعلان اعطى شرعية سياسية للمليشيا المحلولة بعد كل ما اقترفته فى حق الشعب السودانى و ادانتها من جهات اقليمية ومنظمات دولية و ادخال قادتها تحت

عقوبات الخزانة الامريكية.

وأعلن البيان تأييده المطلق لحق الشعب في الدفاع عن نفسه وممتلكاته، ورفض دعوات العملاء لهم للاستكانة والتراخي او الفرار من أمام طيش وتجاوزات وجرائم مليشيا الدعم السريع او انتظار الموت و الاغتصاب و نهب الاموال.

واضاف البيان “إننا دعونا وسنظل ندعوا ونؤكد حق شعبنا فى الانتظام فى المقاومة الشعبية المسلحة حماية لنفسه و ماله و عرضه تحت اشراف القوات المسلحة”.

وأكد الموقوعون دعمهم الكامل للقوات المسلحة فى اداء واجبها الدستوري. وتقديرهم التام لما قدمته من تضحيات ضخمة وحثها على مضاعفة مجهودها لدحر المليشيا واستئصال شافتها تماما وفرض الأمن والسلام في ربوع بلادنا.

وقال البيان :”إننا اذ نعبر بوضوح عن دعمنا الكامل لقواتنا المسلحة، نطالبها بعدم الدخول في اى تفاوض من اى نوع وتحت اى مظلة مع مليشيا الدعم السريع قبل ان تنفذ المليشيا ما وقعت عليه في منبر جدة، وبعد ان يتم التأكد تماما على الارض من خروجها من كافة منازل المواطنين والاعيان المدنية والطرق وانتهاء وجودها تماما في كل المناطق والطرقات، وحتى يتأكد المواطنون انها عادت من حيث اتت.

وقال البيان إن الموقعين اوفدوا مندوبا لتفصيل موقفهم م فى رسالة لرئيس مجلس السيادة.

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