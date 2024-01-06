لجان مقاومة ود مدني: مليشيا الدعم السريع تقتل شاباً برفاعة

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة ود مدني، إن ولاية الجزيرة منذ استعمارها بواسطة مليشيا الدعم السريع لم تعد الأوضاع فيها مستقرة وآمنة، إذ يعاني سكان الولاية من أعتداءاتٍ متعددةٍ، من سلب ونهب وقتل وتشريد.

وتابع بيان للجان اليوم السبت: “امتداداً لهذه الانتهاكات، كانت هنالك قوة من مليشيا الدعم السريع مكونة من عربة قتالية بكامل عداتها الحربي تحاول سرقة عربة في مدينة رفاعة، وقامت هذه القوة بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية، مما أدّى لإصابة الشاب “لؤي عوض محمد أحمد الفادني” برصاصة في البطن لم تهمله طويلاً وارتقى شهيداً.