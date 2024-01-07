الموت يغيب الصحفي الرياضي محمد الخاتم بالقاهرة

القاهرة: السوداني

توفي الصحفي الرياضي السوداني، محمد الخاتم، ناشر ومؤسس صحيفة (سوكر) المختصة في الرياضة العالمية، إثر معاناته مع مرض السكري.

يُعد الراحل من أميز الصحفيين الرياضيين المختصين بالرياضة العالمية في السودان، وتمكّن من النجاح في تأسيس صحيفة سوكر، التي نجحت في الجلوس على صدارة الصحف الرياضية المختصة بالأخبار العالمية. ونجح الراحل في إجراء العديد من الحوارات مع نجوم العالم في كرة القدم من خلال تغطيته الحية للبطولات العالمية المختلفة، أمثال: (بيليه ورونالد وميسي وزيدان ونيمار وبوفون وهنري وفان غال وانشيلوتي وبيريز ودي ماريا وانيستا وبلاتيني وتوني كروس ومولر ولام).

ناشر الصحيفة والمدير العام ورئيس التحرير وأسرة (السوداني)، يسألون الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويجعل مرضه كفارة له من كل سُوء، ويلهم أهله وصحبه الصبر وحسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)