(زين) تُنفِّذ حملة لإصحاح البيئة في بورتسودان بمشاركة موظفيها وأكثر من 500 مُتطوِّع

متابعات: السوداني

في مبادرة لإصحاح البيئة بولاية البحر الأحمر التي شهدت مؤخراً، العديد من المشاكل الصحية، نفّذت الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) حملة للنظافة وإصحاح البيئة في مدينة بورتسودان، غطت 4 أحياء من المدينة، إضافةً للشوارع الرئيسية في منطقة السوق.

الحملة التي اطلقتها (زين) السبت؛ شارك فيها حوالي 500 مُتطوِّع ينتسبون إلى عدد من المنظمات والجمعيات المهتمة بالنشاط والتوعية البيئيّة، مثل منظمة (بيئتي) ومنظمة (البحر الأحمر للبيئة) وكلية الموارد الطبيعية بجامعة البحر الأحمر ومنظمة (سودانا أخضر)، بالإضافة لموظفي شركة (زين) والشركات العاملة معها كالشركة الكويتية وشركة هواتف.

شرّف تدشين الحملة، مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر، ومدير هيئة النظافة والمدير التنفيذي لمحلية بورتسودان.

وعبّر الوالي، عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها شركة (زين) ومساهمتها المتواصلة لتوفير خدمة الاتصالات في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، فضلاً عن استجابتها السريعة لنداءت الولاية لتنفيذ حملات النظافة والتوعية البيئية. وتمنى الوالي مشاهدة الشركات والمؤسسات الأخرى في مضمار التنافس المجتمعي أُسوةً بشركة (زين)، حيث تشهد الولاية ومدينة بورتسودان تحديداً ضغطاً كبيراً بسبب استضافتها لآلاف النازحين.

الجدير بالذكر أنّ عدداً من الآليات ومركبات النظافة الثقيلة(2 لودر و4 قلابات و2 مقطورة) تولّت عملية نقل النفايات إلى المكبات الرئيسية.