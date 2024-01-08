لجان مقاومة الحصاحيصا: مليشيا الدعم السريع تواصل نهب المنازل وإغلاق السوق بعد سرقة البضائع بالكامل

الخرطوم: السوداني

أكدت لجان مقاومة الحصاحيصا، استمرار إنتهاكات مليشيا الدعم السريع تجاه المواطنين، وذلك باستهداف المنازل وسرقة المقتنيات من هواتف ومبالغ مالية.

وكشف تقرير ميداني للجان اليوم الاثنين، عن استمرار إغلاق السوق العام بعد نهب كل البضائع من المحلات التجارية وإتلاف المحلات بواسطة اللصوص والعصابات، وتوقف تدفق شحنات البضائع للسوق.

وأشار التقرير إلى فتح عدد من الأفران في السوق والأحياء السكنية، إلّا أنّ المهدد هو عدم وجود مخزون للدقيق بسبب نهبه بواسطة اللصوص والعصابات.

وقال التقرير إن صراعاً نشب بين أفراد قوات الدعم السريع مع بعضها البعض بحي أركويت، مما نتج عنه موت فردين من القوات، وفي اليوم التالي قامت قوات الدعم السريع باعتقال عدد من مواطني حي أركويت العزل بتهمة قتل أفرادها والقيام بتعذيبهم وتهديدهم بالقتل، إلّا أنّ تدخل قائد المنطقة حال دون ذلك.

وأكدت لجان مقاومة الحصاحيصا، استمرار العمل بمستشفى الحصاحيصا قسم الطوارئ وغسيل الكلى وقسم الأطفال، وجارٍ محاولة فتح بقية الأقسام.

وأشارت إلى توفر المواصلات الخارجية بشكل نسبي إلى القضارف – كسلا – عطبرة – الخرطوم، مع عدم توفر مواصلات داخلية.