وفاة (9) مواطنين وإصابة (13) آخرين إثر حادث مروري بطريق النيل الأبيض

متابعات: السوداني

وقع حادثٌ مروريٌّ بطريق النيل الأبيض قطاع عسلاية بالقرب من منطقة الحوطية، اليوم بين عربة حافلة روزا قادمة من منطقة جبل أولياء إلى مدينة ربك، حيث انحرف سائق الحافلة عن مساره نتيجةً لتفادي حفرة بالطريق ليصطدم بعربة دفار قادمة من الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى وفاة (9) مواطنين في الحال وإصابة (5) آخرين بالأذى الجسيم، إضافةً إلى إصابة (8) بأذى بسيط تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقالت شرطة المرور، إنّه وفور وقوع الحادث، تم تحريك دورية مرور نقطة عسلاية إلى موقع الحادث، والتي قامت بفتح حركة السير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف مدير إدارة المرور بالولاية وفتح بلاغ تحت المادتين (62 / 66).