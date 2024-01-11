الفنان عاطف السماني يحمل السلاح مغنياً.. تفاصيل الدعوة للمقاومة الشعبية

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

لبى الفنان السوداني عاطف السماني، نداء المقاومة الشعبية بظهوره لجمهوره وهو يحمل السلاح مغنياً أغان حماسية وطنية، وذلك بعد الحملة التي أعلن عنها مؤخراً للدفاع والتصدي لهجمات ميليشيا الدعم السريع التي تجتاح القرى والمنازل.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان عاطف السماني الذي مازال يقيم بمدينة أم درمان منطقة السروراب، وهو يحمل السلاح على كتفه أثناء غنائه في الشارع ومن حوله عدد كبير من المواطنين الذين تفاعلوا مع أغنياته الحماسية التي رددها في الحفل.

وانقسمت ردود فعل المتابعين للفيديو ما بين مؤيد للفنان عاطف السماني بأنه أفضل من كثير من زملائه الفنانين، لأنه أعلن رأيه صراحةً دون خوف بوقوفه مع الجيش السوداني، وإنه لا بد من مقاومة شعبية للتصدي لقوات الدعم السريع والوقوف ضد الخراب الذي تقوم به من هتك للأعراض وسرقة الممتلكات واغتصاب الحرائر.

فيما جاء رد معارضي الفيديو، أن ما قام به عاطف السماني يؤجج الصراع ويزيد من نيران الحرب في السودان – حسب قولهم -، موضحين بأن الفنان ينبغي أن يدعو للسلام ونشر المحبة بين الناس وأن الدفاع عن الوطن والمواطن مهمة الجيش، مشيرين إلى أن ما قام به عاطف السماني جعله مصنفاً بأنه من دعاة الحرب – على حد تعبيرهم.

الجدير ذكره أن عدداً كبيراً من أهالي الولايات ومدن وقرى السودان المختلفة لبّوا نداء حمل سلاح المقاومة الشعبية بالتسليح ضد مليشيا الدعم السريع للدفاع عن الأنفس والممتلكات، وهو ما وجد الاستجابة من البعض والرفض من البعض الآخر.