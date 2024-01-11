الخارجية تُدين إحراق الدعم السريع لمصرف الساحل والصحراء

الخرطوم: السوداني

أدانت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، إحراق مليشيا الدعم السريع لبرج مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم.

وقال بيان للناطق الرسمي باسم الخارجية اليوم الأربعاء: إن “مليشيا الجنجويد تواصل تدمير البنيات الأساسية والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة بالبلاد، في إطار مخططها المرسوم للقضاء على مؤسسة الدولة في السودان”.

وأشار بيان الوزارة إلى أهمية مبنى المصرف، كأحد المعالم البارزة في العاصمة القومية، فضلاً عن أنه إحدى مؤسسات تجمع الساحل والصحراء الذي يضم في عضويته 29 دولة.

وتابع البيان: “هذه الجريمة الإرهابية تمثل عدواناً على كل الدول الأعضاء بالتجمع وما يربط شعوبها من أواصر أخوية، كما تقدم دليلاً جديداً على الطبيعة الإرهابية للمليشيا”.

ودعت المجتمع الدولي لإدانة هذه الجريمة والمضي قدماً في إجراءات تصنيف المليشيا جماعة إرهابية.