الفنان الكبير (كمال ترباس) يخضع لعملية بالقلب في القاهرة

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

يخضع مساء اليوم الثلاثاء الفنان الكبير (كمال ترباس) لعملية بالقلب بمستشفى “الصفا” بالقاهرة. في وقت منع الأطباء الزيارة عنه حفاظاً على صحته حتى يتعافى.

وأدخل الفنان ترباس؛ الأيام الماضية إلى غرفة العناية المُكثفة بالمُستشفى، حيث يتلقى العلاج اللازم بسبب مضاعفات مرض السكر.

وكان قد خف لزيارته عدد كبير من أهل الوسط الفني والصحفي وجمهوره ومُحبيه وعدد من الرياضيين ورجال الأعمال ولفيف من أهل الثقافة.

وناشدت أسرة الهرم الفني “كمال ترباس” عبر صحيفة (السوداني)، جمهوره ومُحبيه بالدعوات الصادقة بأن يمن عليه المولى عز وجل بالشفاء العاجل.