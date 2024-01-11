المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة يزور السودان في الأيام المُقبلة

القاهرة: السوداني

يبدأ المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، فيليبو غراندي، زيارة إلى السودان في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق، إنّ الصراع في السودان أدى إلى تأجيج أكبر أزمة “نزوح على وجه الأرض” منذ أبريل من العام المنصرم، حيث نزح نحو 6 ملايين شخص داخل البلاد، بينهم نحو نصف مليون من ولاية الجزيرة نزح الشهر الماضي بسبب الاشتباكات التي اندلعت فيها.

وسيناقش غراندي خلال زيارته، تداعيات الحرب على المدنيين وأوضاع اللاجئين، فضلاً عن مناقشة التعاون بين المنظمات الأممية وحكومة السودان.

وكانت نائبة غراندي ــ فاطمة محمد، التقت اليوم الخميس، مفوض عام العون الإنساني د. صلاح المبارك، وناقشت معه ترتيبات زيارة المفوض السامي، فضلاً عن مناقشتها، التعاون بين مفوضية العون الإنساني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين خاصةً فيما يتعلّق بمعسكرات اللاجئين في السودان وشرق السودان، وكذلك حركة النزوح الكثيفة التي شهدها السودان مؤخراً، وأبدت تعاونها بشأن تلك القضايا.