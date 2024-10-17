(السوداني) تنعي البطل العالمي والسّباح السوداني الكبير (السلطان كيجاب)

بورتسودان: السوداني

غيب الموت البطل السوداني والسّباح العالمي عبد المجيد سلطان كيجاب، الذي انتقل إلى جوار ربه إثر علة لم تمهله طويلاً.

لقد كان الراحل رمزاً وطنياً ورياضياً كبيراً، رفع اسم السودان عالياً في المحافل الإقليمية والدولية، حيث نال عشرات الميداليات الذهبية في مختلف البطولات العالمية الكبرى.

علّم عشرات الأجيال، وكان ملهماً لهم كونه رمزاً وبطلاً قومياً رفيعاً.

كان الراحل طيب المعشر، حلو اللسان، خفيف الظل، ريحانة المجالس.. سطّر اسمه بأحرف من نور على جدار تاريخ الأمة السودانية، وسيظل مبعث فخر لها.

ناشر صحيفة (السوداني) السيد جمال الوالي ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير، يسألون الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أهله وذويه وأصحابه الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)