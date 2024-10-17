المالية: تم ضخ 300 مليون دولار للمساعدات الإنسانية ولا صلة للوزارة بتوزيع المعونات

كتبت: هالةحمزة

أعلنت وزارة المالية السودانية، عن سداد مبالغ نقدية وتقديم إعفاءات جمركية بقيمة 300 مليون دولار لصالح المساعدات الإنسانية للمواطنين منذ بدء الحرب في 15 أبريل 2023 حتى أغسطس الماضي.

وكشفت الوزارة بأن الصرف شمل إعفاءات جمركية، سداد نقدي مباشر ودعم عيني، فضلاً عن تخصيص مبلغ للمساعدات من التمويل الخارجي.

وأوضحت الوزارة أن المبلغ المذكور يشمل رسوم هيئة الموانئ البحرية، الجمارك، المواصفات والمقاييس، هيئة المحاجر الصحية، الحجر الزراعي ورسوم المجلس القومي للأدوية والسموم.

وقالت ان جملة السداد النقدي المباشر من الوزارة للمساعدات الإنسانية خلال ذات الفترة حوالي 34.628 مليار جنيه تم صرفها لمقابلة تكلفة المساعدات الإنسانية حتى تصل مستحقيها من المواطنين المتضررين من الحرب بالولايات كافة.

وأشارت إلى أن المبلغ يشمل تكلفة الترحيل من بورتسودان لمراكز الإيواء بمختلف الولايات وتأمين مسار المساعدات الإنسانية، ودعم وإسناد الولايات لتقديم الخدمات الأساسية للنازحين، وسداد مطالبات لوجستية لوزارة الصحة الاتحادية بعدد خمس ولايات، سداد تكلفة تفريغ وتخزين وطحن 27 ألف طن قمح من مركز الملك سلمان لصالح المواطنين بمراكز الإيواء بالولايات، وشراء مساعدات إنسانية للاجئين السودانيين بدول الجوار.

وأعلنت الوزارة عن شروعها آنياً بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني في تقديم المساعدات للسودانيين بدولتي تشاد وإثيوبيا. مؤكدة ان العام المنصرم شهد شراء مساعدات إنسانية للاجئين السودانيين بدولة تشاد ضمن السداد النقدي المباشر المذكور بقيمة 1,300 مليار جنيه.

وأشارت لتقديم دعم عيني للمواطنين في شكل حبوب غذائية، وصرف مبلغ 470 مليار جنيه لشراء قمح وذرة للنازحين ببعض الولايات، فضلاً عن صرف مبلغ 75 مليار جنيه لتوفير ذرة عبر المخزون الاستراتيجي.

وتفيد تقارير العون المالي الخارجي أن وزارة المالية خصّصت مبلغ 230 مليون دولار من التمويل المتاح عبر نوافذ البنك الدولي ومبلغ 176 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي للمساعدات الإنسانية لصالح المواطنين تخفيفاً لآثار الحرب وتداعياتها على معاشهم.

وأمّنت الوزارة على التزامها الكامل بمعاش الناس رغم شح الموارد وضعف الإيرادات في ظل تزايد الإنفاق لتسيير دولاب العمل ودعم المجهود الحربي وضمان وصول المساعدات الإنسانية والعون المباشر للمستهدفين في مراكز الإيواء بالولايات والسعي لوصولها دول الجوار.

ونفت وزارة المالية صلتها باستلام أو توزيع مواد المساعدات الإنسانية واقتصار دورها في الصرف والإنفاق على المساعدات منذ وصولها الميناء وحتى تسليمها للمستحقين.

وبلغ عدد النازحين السودانيين الذين فروا من الحرب وشح الغذاء 10 ملايين نازح وفق تقديرات سابقة للأمم المتحدة.