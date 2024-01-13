قريباً جداً.. كواليس الانتقال في السودان

القاهرة: السوداني

يصدر عن دار النسيم للنشر كتاب (كواليس الانتقال في السودان.. أزمة منتصف ثورة ديسمبر)، للأديب والكاتب الصحفي فايز السليك.

يتحدث الكتاب عن أهم العقبات التي واجهت الحكومة المدنية الانتقالية في السودان، وأداء القوى السياسية خلال تلك الفترة الممتدة من ديسمبر ٢٠١٨ حتى انقلاب أكتوبر ٢٠٢١.

وينقل الكتاب، تفاصيل وأسراراً يُنشر بعضها أول مرة، مثل خلفيات تشكيل المؤسسات الانتقالية، ما هي المشاكل المؤسسية والهيكلية؟ مواجهات ومشاكسات الشركاء، مخططات القوى المضادة للثورة والسياق العام للثورة. تضمن الكتاب أيضاً مؤشرات نذر حرب أبريل.

كذلك تناول الكتاب، مفاهيم نظرية حول التغيير ومقاربات للانتقال في العالم، ورؤية حول كيفية الخروج من المتاهة والدائرة الجهنمية في السودان.