حكومة السودان: ليس هنالك ما يستوجب عقد قمة للإيقاد لمناقشة أمر السودان

بورتسودان: السوداني

قالت حكومة السودان، إنه ليس هنالك ما يستوجب عقد قمة للإيقاد لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة.

وأوضح مجلس السيادة الانتقالي قي بيان له، أنّ الحكومة السودانية تلقت دعوة من الإيقاد لحضور قمة في العاصة اليوغندية كمبالا بتاريخ 18 يناير 2024 لمناقشة مشكلة الصومال وما يدور في السودان.

وأضاف مجلس السيادة: تعلن حكومة السودان موقفها الآتي:

1- ظللنا نتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات وبشكل خاص جهود الإيقاد في الوصول إلى سلام في السودان، إلا أن الإيقاد لم تلتزم بتنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد التمرد، ولم تقدم تبريراً مقنعاً لإلغاء اللقاء الذي دعت له الإيقاد بتاريخ 28 ديسمبر 2024 بحجة أن قائد التمرد لم يتمكن من الحضور لأسباب فنية، في الوقت الذي كان يقوم فيه بجولة لعدد من دول الإيقاد في ذات التاريخ.

2- ترى حكومة السودان أن ليس هنالك ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة.

3- نجدد تأكيدنا بأنّ ما يدور في السودان هو شأنٌ داخليٌّ، وأنّ استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين.