الأمة القومي يدين اعتقال الدعم السريع للقيادي بالحزب عبد الجليل الباشا

الخرطوم: السوداني

قالت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي، إنّ قوةً من الدعم السريع في منطقة أم درمان، اعتقلت مساء أمس السبت عبد الجليل الباشا مساعد رئيس حزب الأمة القومي واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يطلق سراحه حتى اللحظة، كما اعتقلت قوة من الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأبيض صباح أمس السبت، الحبيب الطيب محمد أحمد عضو المكتب التنفيذي للحزب بولاية النيل الأبيض وخطيب مسجد أبا أيوب الأنصاري ورئيس أمانة المهنيين بالحزب واقتادته إلى مقرها بالولاية دون إبداء أي أسباب.

وأدان الحزب في بيانٍ الأحد، الاعتقالات غير المبررة بحق قياداته وكوادره وكوادر القوى السياسية والناشطين بالولايات المختلفة، والإنتهاكات المستمرة بحق المواطنين في أماكن سكنهم، ويُحمِّل قيادة الدعم السريع بأم درمـان والاستخبارات العسكرية بالنيل الأبيض مسؤولية سلامتهما وكافة المعتقلين، ويُطالب بإطلاق سراحهما فوراً وكل المعتقلين المدنيين لدى الطرفين.

وقال البيان: “إن استمرار هذه الإنتهاكات بحق المدنيين من قِبل الطرفين يؤكد ما ظللنا نردده عن عدم شرعية استمرار هذه الحرب واستهدافها للمدنيين بصورة مستمرة دون مبرر، وهو ما يُعد إنتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي، وتنصلاً عن التزامات الطرفين الموقعة في مايو بجدة لحماية المدنيين”.