بعد فوز (وداعاً جوليا) بجائزتين جديدتين.. مخرج الفيلم محمد الكردفاني لـ(السُّوداني): أشكر كل القائمين على هذا العمل

كتبت: مشاعر أحمد

حاز فيلم وداعاً جوليا على جائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو من جوائز النقاد التي تضم أكثر من مائتي ناقد حول العالم، ينظمها مركز السينما العربية.

وقال مخرج الفيلم محمد الكردفاني لـ(السُّوداني): “الحقيقة الفيلم حقق نجاحاً فوق المتوقع، أشكر عليه كل القائمين على هذا العمل، من منتجين وموزعين وفنانين وفنيين اشتغلوا عليه.. أنا سعيدٌ بالجائزتين، اللتين أضيفتا لمجموعة الجوائز التي حاز عليها الفيلم وبلغت 37 جائزة خلال سنة”.

وأضاف: “آخرهم كانت جائزة جان رينوار المقدمة من وزارة التربية والتعليم الفرنسية، التي تدرج الفيلم في المنهج التعليمي للمدارس الثانوية في فرنسا”.