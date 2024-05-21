العدل والمساواة: المؤامرة الدولية والإقليمية على السودان مستمرة لكن النتيجة هي خسران العدوان

بورتسودان: سوسن محجوب

قال المتحدث الرسمي باسم قوات حركة العدل والمساواة الجنرال، حامد حجر، لـ(السوداني) إن الوضع الميداني الراهن في الفاشر هادئ وحذر، وترقب وسط المواطنين بسبب السقوط العشوائي لمختلف أنواع القذائف من الدانات، الكاتيوشا وأحياناً “صواريخ الكورنيت” التي تطلق من أماكن بعيدة من خارج مدينة الفاشر.

وأوضح أنه لا توجد الآن معارك مباشرة، فقط مناوشات مثل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين، لكنه نوه إلى القصف الذي وصفه بـ”الجبان” وتستهدف به المليشيا الأحياء والمدنيين من أطفال ونساء وكبار السن، موضحاً أنه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات حركة العدل والمساواة الجنرال حامد حجر إلى أن “المؤامرة الدولية والإقليمية على السودان مستمرة”، وإمداد المليشيا المتمردة بالسلاح مثل الكورنيت ــ وهو سلاح أمريكي وصل لأيدي الجنجويد في دفعات عبر الحدود ــ ما يؤكد وجود مؤامرة على “بلدنا وجيشنا الباسل”، وأضاف: “لكن النتيجة هي خسران العدوان وهزيمة المؤامرة ليعيش السودان حراً”.

ولم يستبعد حجر وجود إسناد معلوماتي عبر الأقمار الصناعية لقوات الدعم السريع، موضحاً أن كل الافتراضات ممكنة، خاصة وأن العدو يتمتع بدعم من “الكفيل”، الذي يمتلك إمكانات مادية مهولة، من ضمنها الاستطلاع الإلكتروني وغيرها، لكنه أشار إلى وجود إرادة لدى الجيش والشعب لمواجهتها.