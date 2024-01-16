الحكومة تجمد التعامل مع إيقاد بشأن الأزمة السودانية

الخرطوم: السوداني

أبلغ وزير الخارجية المكلف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، رئيس مجلس إيقاد الوزاري، بصفته رئيساً لدورة إيقاد الحالية، عبر رسالة مكتوبة، قرار حكومة السودان وقف الانخراط وتجميد التعامل مع إيقاد بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان، وذلك نظراً لتجاوزات ارتكبتها المنظمة بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات إيقاد المقرر عقدها في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم الخميس 18 يناير 2024م، دون التشاور مع السودان، ودعوة قائد المليشيا للحضور في مكان انعقاد القمة الطارئة بكمبالا.

واعتبرت الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، دعوة قائد المليشيا سابقة خطيرة في تاريخ إيقاد والمنظمات الإقليمية والدولية، الأمر الذي اعتبره السودان انتهاكاً لسيادته، فضلاً عن كونه مخالفة جسيمة لمواثيق إيقاد، والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية.