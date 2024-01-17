صُنِّف ضمن أفضل الأزياء القومية.. المتسابقة السودانية لملكة جمال العالم تسابيح تخطف الأضواء بثوب الجرتق

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

خطفت المتسابقة السودانية، تسابيح دياب، المترشحة لنيل لقب ملكة جمال العالم، الأضواء والأنظار خلال مشاركتها في يوم ارتداء الزي التراثي الذي ارتدت من خلاله ثوب الجرتق السوداني، حيث صُنِّف ضمن أفضل خمس لبسات قومية في المسابقة.

وتفاعل عددٌ كبير من السودانيين في دول العالم المختلفة مع تسابيح لإبرازها للهوية السودانية بوجه مُشرف.

من جانبها، علقت تسابيح: (يوم اللبس التراثي في مسابقة ملكة جمال العالم، اخترت إني البس توب الجرتق بتاعنا من المصممة الرائعة، سارة ياسين، والاكسسوارات والجدلة من تصميم ميمي).

وأضافت: (نساء بلدي الرائعات جد ما قصرن في التوب والتجهيزات وطلعت قطعة خطيرة، اي زول في المسابقه جاء سألني من التوب وتاريخه وجماله، فخورة شديد ومبسوطة شديد إنّي بعرض في تراث بلدي الجميل في استيج عالمي زي ده بحضور الكم الهائل من الناس).

الجدير ذكره أنّ المُتسابقة السودانية تسابيح دياب وصلت للمراحل النهائية في التصويت في المسابقة التي تشارك فيها في دولتي كمبوديا وفيتنام مع عدد من جميلات العالم المنافسات على اللقب.