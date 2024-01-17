والي الخرطوم يُوجِّه بفتح مركز ترخيص للمركبات بكرري ويخفض الرسوم بنسبة 25%

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الخرطوم، قراراً بتخفيض رسوم ترخيص المركبات بنسبة 25%، ووجّه بفتح مركز لترخيص العربات بكرري.

وقال تعميم صحفي لمكتب والي الولاية أحمد عثمان حمزة اليوم الأربعاء، إنّ القرار نص على عدم زيادة رسوم ترخيص المركبات للعام الجديد 2024م والإبقاء على فئات العام الماضي 2023، على أن تخفيض رسوم ترخيص المركبات بنسبة 25%، وذلك تقديراً لظروف أصحاب المركبات المرخصة بولاية الخرطوم، ويشمل القرار كل منافذ الترخيص التابعة لولاية الخرطوم بالولايات.

وكان والي الخرطوم، قد وجّه بفتح مركز لترخيص المركبات بمحلية كرري، وسيباشر المركز مهامه خلال الأيام القادمة.