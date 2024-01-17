مدعي المحكمة الجنائية الدولية يعتزم تقديم تقريره الدوري إلى مجلس الأمن قريباً حول جرائم دارفور 2023

القاهرة: سوسن محجوب

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن وفداً من مكتبه زار معسكرات اللاجئين السودانيين في تشاد أكثر من مرة، وذلك في إطار بدء مكتبه التحقيق في جرائم حرب العام 2023، في وقت يعتزم فيه خان تقديم تقريره الدوري إلى المجلس الأمن قريباً.

وأوضح رئيس تجمع روابط دارفور فى بريطانيا عبد الله أبوقردة لـ(السوداني) أن خان أعلن خلال مشاركته في اجتماع التجمع، بدء مكتبه تحقيقًا رسميًا حول الجرائم التي اُرتُكبت ضد المدنيين في غرب دارفور بعد حرب أبريل ٢٠٢٣، لافتاً إلى أن خان حدد نطاق عمل المحكمة الآن في دارفور فقط وفقاَ لقرار مجلس الأمن السابق، وليست في كل السودان إلا إذا شمل القرار كل السودان.

وزار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمس الثلاثاء، المملكة المتحدة بدعوة رسمية من تجمع روابط دارفور، حيث التقى المدعي العام بأعضاء التجمع ومنظمات المجتمع المدني والجالية السودانية، وتبادل معهم وجهات النظر ورد على استفسارات الحضور.

وحول سير محاكمة علي كوشيب في جرائم حرب دارفور السابقة، أشار أبو قردة إلى أن مدعي الجنائية أحاط الاجتماع بجهودهم في رفع الأدلة ضده في مدة قصيرة، وأن مكتبه قدم جميع المرافعات في ثمانية أشهر فقط، مع التوقعات بنتائج إيجابية بناءً على الأدلة.

وأعلن خان، استمرار مكتبه في جمع مزيد من الأدلة في قضية المتهمين الرئيس السابق عمر البشير ووزير الدولة بوزارة الداخلية وقتذاك أحمد هاون ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين.

ولفت المدعي العام إلى لقائه في وقت سابق قبل اندلاع الحرب في السودان مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع حميدتي، حيث أعربا عن استعدادهما للتعاون مع المحكمة، مشدداً على أهمية التعاون الذي يفرضه قرار مجلس الأمن على الدول الأعضاء.

وفي السياق، ناشد رئيس تجمع روابط دارفور أبو قردة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمُّل المسؤوليات تجاه الضحايا والشعب السوداني الذي يعاني من جرائم الجنجويد في جميع أنحاء السودان.