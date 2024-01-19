الخارجية تنفي إعلان لعمامرة شخصاً غير مرغوب فيه وتُؤكِّد علاقتها الإيجابية مع الأمم المتحدة

الخرطوم: السوداني

نفت وزارة الخارجية، إعلان المبعوث الخاص للأمين العام رمطان لعمامرة شخصاً غير مرغوب فيه.

وقال بيانٌ للناطق الرسمي باسم الخارجية اليوم الجمعة: “نقلت حسابات في منصة إكس – تويتر سابقاً – خبراً كاذباً ومختلقاً بأن وزارة الخارجية أعلنت السيد رمطان لعمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان شخصاً غير مرغوب فيه. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الخبر عار عـن الصحة وهو مجرد اختلاق، وأشارت إلى أن العلاقة بين الحكومة السودانية ولعمامرة والأمم المتحدة علاقة إيجابية تتسم بالتعاون والاحترام المتبادل”.