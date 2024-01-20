نِقَابَة الصَّحفيين تُندِّد بالتهديدات التي يتعرّض لها مراسل العربية شهدي نادر

الخرطوم: السوداني

ندّدت نقابة الصَّحفيين بالتهديدات الذي يتعرّض له مراسل قناتي “الحدث والعربية”، شهدي نادر من جهات مجهولة حاولت الربط بين تغطياته الصَّحفيّة والقصف الذي تتعرّض له بعض المناطق بأم درمان.

وقال بيانٌ للنقابة اليوم السبت: “في سلوكٍ مستهجنٍ، بثّت جهات مجهولة، منشوراً أمس الجمعة، يحمل اتهامات خطيرة بحق مراسل قناتي “الحدث والعربية” بالخرطوم، الصّحفي شهدي نادر على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان، المنشور المذكور حمل إشارات خبيثة بوجود رابط خفي بين التغطيات الصَّحفيّة والإعلامية للصَّحفي شهدي نادر والقصف المدفعي الكثيف الذي يستهدف تلك الجهات. كما يُحدِّد المنشور المبثوث على مواقع التواصل الاجتماعي، مقر إقامة الصَّحفي المذكور وإحداثياته بشكل دقيق”.

وندّدت النقابة بهذا السلوك المقيت، ورفضها بشكل قاطع ونهائي اتهام الصَّحفيين والصَّحفيّات أو تهديدهم وترويعهم.

وذكرت النقابة بأن الصَّحفيين والصَّحفيّات بالسودان يؤدون واجبهم المهني في ظروف بالغة التعقيد وسط النيران المتقاطعة للطرفين المتحاربين، مُعرِّضين حياتهم وممتلكاتهم للخطر لتقديم خدمة إعلامية متميزة.

وطالبت النقابة، كافة الجهات الصَّحفيّة والإعلاميّة بتوفير كل أشكال الحماية للصَّحفيين والصَّحفيّات أثناء أداء واجبهم المهني.

وفي المُقابل، دعت الصَّحفيين والصَّحفيّات باتباع إجراءات السلامة والتشديد أن حماية أنفسهم واجب مُقدمٌ على نقل الأحداث تحت كل الظروف.

وحذّرت نقابة الصَّحفيين، تلك الجهات غير المسؤولة التي درجت على كيل الاتهامات غير المُبرّرة للصَّحفيين والصَّحفيّات منذ اندلاع الحرب بالسودان منتصف أبريل الماضي، بالانحياز إلى طرف على حساب الآخر، بأن تصرفاتها تلك لن تمر دون محاسبة، وأن تخفيها خلف مواقع التواصل الاجتماعي لن يجدي نفعاً وسيأتي اليوم الذي تدفع فيه ثمن جرائمها بحق الصَّحفيين والصَّحفيّات كاملاً غير منقوص.