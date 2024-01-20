وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الإيراني استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين

الخرطوم: السوداني

التقى وزير الخارجية السفير علي الصادق علي، صباح اليوم، على هامش قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في مدينة كمبالا – يوغندا، محمد مخبر، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحث الوزير مع النائب الأول لجمهورية إيران الإسلامية، السُّبُل الكفيلة باستعادة العلاقات الثنائية بين البلدين وتسريع خطوات إعادة فتح السفارتين بينهما.

واستعرض اللقاء، مسيرة العلاقات بين البلدين وسُبُل تعزيز وتمتين التعاون والتنسيق المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.

كما اطلع الوزير، المسؤول الإيراني الرفيع على تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي تبذلها الحكومة لاستتباب الأمن والاستقرار.