وزير الخارجية يُطَالِب (عدم الانحياز) بإدانة انتهاكات المليشيا المُتمرِّدة

الخرطوم: السوداني

ناشد وزير الخارجية السفير علي الصادق، حركة عدم الانحياز بإدانة الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا المُتمرِّدة، أُسوةً بالمنظمات والدول التي أدانت جرائم المليشيا.

وأكّـد الوزير لدي تقديمه، خطاب قمة عدم الانحياز المنعقدة بكمبالا في يوغندا، التزام السودان بمبادئها والعمل على تحقيق أهدافها، وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية تخوض حرباً دفاعية عادلة منذ أبريل الماضي ضد مليشيا معتدية عابرة للحدود، تستهدف السودان في إمكانياته ومقدراته، وتهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي في السودان، مؤكداً وقوف الشعب مع قواته المسلحة في هذه الحرب ضد المليشيا القبلية المُتمرِّدة المدعومة من بعض الدول الإقليمية.

وجدد التأكيد على التزام السودان بالحل السلمي ووقف الحرب، وإحداث التحول الديمقراطي المنشود، بما يحقق مصالح وكرامة الشعب السوداني.