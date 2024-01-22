مليشيا الدعم السريع تستبيح الأحياء الغربية لمدينة الحصاحيصا

ود مدني: السوداني

واصلت ميليشيا الدعم السريع، مسلسل الانتهاكات، حيث حاصرت قوة من المليشيا تمتطي مجموعة من السيارات رباعية الدفع مساء السبت، الأحياء الغربية بمدينة الحصاحيصا، وهي أحياء “كمبو حاج علي والرحمانية وود الكامل غرب”.

وقالت لجان مقاومة ود مدني، ان القوة قامت باقتحام البيوت بعد إشاعة الرعب والهلع عبر اطلاق وابل من الرصاص في الهواء وعبر التهديد بالقتل نهبت ما وقع في يدها من مقتنيات وأموال وهواتف تحت تهديد السلاح و ايضاً تحت الضرب بالسياط بصورة همجية مهينة لم تفرق بين رجال ونساء وبين صغار وكبار.

كما قامت القوة باحتجاز عدد من الشباب تحت ذريعة أنهم يتبعون للجيش وللمستنفريين. وقامت القوة لاحقاً باطلاق سراح المحتجزين فيما يشبه المسرحية سيئة الإخراج، ربما للتغطية على عملية النهب هذه.