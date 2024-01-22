حظر نشاط لجان التغيير والخدمات في السودان

بورتسودان: السوداني

أصدر وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا؛ قرارا بحل جميع لجان التغيير والخدمات بجميع ولايات السودان، وهي اللجان التي تضم ناشطي المقاومة المتطوعين في الأحياء والقرى لمساعدة الأهالي خلال الحرب، فيما أعلنت عدد من لجان التغيير مناهضتها للقرارات.

وعزا الوزير قراره لعدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ولعدم الاتفاق بين القوى السياسية وضمانا لوحدة وسلامة البلاد.

وشمل القرار حصر الأصول وتجميد الحسابات المصرفية لهذه اللجان، وأجاز الوزير القرارات الصادرة في هذا الشأن من بعض ولاة الولايات ووجه في الوقت نفسه بتكوين لجان تسييرية بديلة في القرى والأحياء والأسواق، مكونة من سبعة أشخاض غير منتمين سياسيا، بإشراف السلطات المحلية – بحسب ما أوردته منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة.