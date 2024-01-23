الجيش السوداني يقاطع ورشة منظمة “بروميديشن” الفرنسية

القاهرة: السوداني

قاطع الجيش السوداني، ورشة منظمة “بروميديشن” المنعقدة اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، التي تضم الدعم السريع وأكثر من 16 مُمثلاً من الحركات المسلحة في دارفور الموقعة على سلام جوبا، وتستمر لمدة 3 أيام.

وعلمت (السوداني) أنّ الجيش وحركة العدل والمساواة جناح جبريل – التي قاطعت الورشة أيضاً – اشترطا عدم مشاركته الدعم السريع في المباحثات المباشرة – الذي يمثله عضو وفد تفاوض الدعم في جدة، محمد المختار، وتم الاتفاق على أن تكون مباحثات الورشة كل طرف في مكان، ويتم تبادل وجهات النظر عبر وسيط من المنظمة الفرنسية، وأبدت المنظمة موافقتها وشرعت في ترتيباتها لذلك، إلّا أنّ التصعيد والوضع المُحتقن على الأرض، انعكس على أجواء الورشة.

وترتكز أجندة الورشة الفرنسية على الوضع الإنساني العام دارفور ومدينة الفاشر بصورة خاصة، وإمكانية وقف إطلاق النار، وتكوين لجنة مشتركة بين الحركات المسلحة في دارفور للتنسيق فيما بينها، والترتيب لإيصال المُساعدات الإنسانية للمُحتاجين في دارفور عبر ممرات آمنة.

الجدير بالذكر أنّ منظمة بروميديشن الفرنسية المدعومة من الخارجية الفرنسية، تهتم بالوضع في السوداني بالخُصوص شرق وغرب السودان، ونظمت عدداً من الورش داخل وخارج السودان لمكونات بشرق وغرب السودان.