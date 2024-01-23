أحمد القرشي يكتب: الخارجية وزارة كسيحة

بيان للخارجية السودانية الذي يستنكر العقوبات الأوروبية على ثلاث مؤسسات تابعة للجيش والدولة…؟؟؟

الخارجية ليس في وجهها مزعة لحم ولا تخجل، فهي كسيحة تعيش في القرون الوسطى، ولا تحمل أي هَمٍّ وطني أو أخلاقي منذ سنوات. وعندما ادلهمت الحرب وخطبها بقيت في القاع عبئاً ثقيلاً مؤذياً لدولتنا.

سفاراتنا عبارة عن موظفين بيروقراطيين ينتظرون المنتصر بلا اهتزاز لقيم أو مُثل. لم يتحركوا دبلوماسياً أو إنسانياً لأداء ولو قليل من الواجب أمام المحنة.

ماذا فعلتم من نشاط وجهد لمنع مثل هذه العقوبات؟؟

أجهزتكم وهيئاتكم لا تعمل ولا تنشط إلا في ردود الفعل بتوجيه من مجلس السيادة، بخجل وخبث لا يحمل منهجية دولة متعبة تعيش حال حرب قاسية؟؟ تجلسون في مقاعدكم بسبب اللا مبالاة والمجاملات الباطلة.

آلاف الجنود يستشهدون وكذلك مدنيين كثر وملايين هجروا ولحقهم الأذى العظيم، وأنتم تنفخون في نار الشتاء المقبل.

سبب العقوبات ضعفكم وسبب محنة شعبنا ضعفكم، لأنكم بكل بساطة تخليتم عن دوركم الذي يدفع لكم الشعب مقابله بالدولار الحر.. أصبحنا في عزلة إقليمية ودولية.. هزمت مليشيا سياستنا الخارجية وفهم العالم لطبيعة الصراع.. فلتصمتوا وتنتظروا المحاسبة إذا بقي لنا وطنٌ في مقبل الأيام.