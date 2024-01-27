تفاصيل ‏ليلة ساخنة.. هل ستنفصل تكساس عن أمريكا؟!

كتب: د. محمد كانبيكلي

* سابقاً، كانت تكساس قد وضعت أسلاكاً شائكة على طول 30 ميلاً مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

* بعدها صدر قرار المحكمة العليا الأمريكية بإزالة الأسلاك الشائكة على الحدود المكسيكية.

* ليصدر بعدها حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، بياناً يعلن فيه أنه لن يمتثل للقرار.

* لتقوم حكومة بايدن بإعطاء مهلة لولاية تكساس بالامتثال لقرار المحكمة، المهلة انتهت اليوم.

* حاكم تكساس صعد من الأمر وأعلن أنه لن يمتثل لتعليمات حكومة بايدن.

* ثم خرجت أخبار للعلن عن نية تكساس الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية.

* ليقوم بعدها حاكم 25 حاكم ولاية في بيان مشترك أعربوا فيه عن دعمهم لقرار ولاية تكساس في حقها للدفاع عن النفس.

* بعد إعلان حاكم 25 ولاية، عن دعم تكساس؛ وجه الرئيس الأمريكي السابق ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي، نداءً مفاده أن

على جميع الولايات إرسال حرسها الوطني إلى حدود تكساس.

* بعدها أصدر حاكم 10 ولايات أمريكية عزمهم إرسال قوات إلى تكسا.

* المدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون

والسيناتور عن ولاية تكساس تيد كروز صرحا بتحدي إدارة بايدن.

* وأخيراً أجاب حاكم ولاية تكساس عن سؤال؛ ما إن كانت ستندلع حرب بين القوات الاتحادية وقوات الدولة على الحدود بالقول: “كل ما يمكننا فعله هو أن نكون مستعدين قدر الإمكان، ونشر أكبر عدد ممكن من الأشخاص على الحدود، وإقامة المزيد من الحواجز الحدودية، وبذل قصارى جهدهم لمنع الدخول غير القانوني”.