مدعي الجنائية الدولية يقدم تقريره بشأن السودان لمجلس الأمن الاثنين

متابعات: السوداني

يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تقريراً لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في السودان.

ويشمل التقرير الذي أعده خبراء المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تحقيقاتهم في السودان والانتهاكات، خاصّةً في إقليم دارفور.

وشمل التقرير الذي حصلت عليه (السوداني) ونشرته في وقت سابق، نحو 19 صفحة، وتناول مجهودات المحكمة في السودان عقب اندلاع الصراع في منتصف أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويرى مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في التقرير المزمع تقديمه لمجلس الأمن الدولي، أن الصراع الحالي في السودان خلّف أوضاعاً إنسانية كارثية، وأن تحقيقات خبراء المحكمة تشمل ما وقع من جرائم في مدينة الجنينة بغرب دارفور ومناطق أخرى من دارفور.

وأعلن خان في 13 يوليو، أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقاً جديداِ بشأن “جرائم حرب” في دارفور، بعد العثور على 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بالمسؤولية عنها.

وتعهّد مدعي المحكمة في التقرير بتقديم أدلة إضافية لمجلس الأمن، عن الجرائم التي اُرتكبت في دارفور منذ بدء الحرب في أبريل الماضي.