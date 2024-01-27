تصدير 3 أطنان و700 كيلو جرام من الذهب خلال الأشهر الثلاثة الماضية من السودان

بورتسودان: السوداني

كشف رئيس الجسم التمهيدي لمصدري ومنتجي الذهب بالسودان، عبد الحكيم مأمور، عن تصدير 3 أطنان و700 كيلو جرام من الذهب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالتنسيق مع وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، ووزارة المالية وبنك السودان، وإدارة الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والأجهزة الأمنية. وأوضح أن آخر عملية صادر تمّت يوم الخميس الماضي.

وقال مأمور في تصريح صحفي: “ما تَمّ تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية حول توقف صادر البلاد الذهب غير صحيح”.

وأضاف أن هناك 21 شركة تعمل في مجال تصدير الذهب حالياً، ولا يوجد جسمٌ شرعيٌّ حالياً يتحدث باسم المنتجين والمصدرين للذهب، مشيراً إلى قرار حل النقابات والاتحادات من قبل المجلس السيادي، وقال إن المصلحة العامة وخصوصية معدن الذهب اقتضت تكوين الجسم التمهيدي لمصدري ومنتجي الذهب من قبل أصحاب الشركات وأسماء الأعمال المنتجة لمزاولة النشاط في تلك الفترة التي تمر بها البلاد.

وقدّم عبد الحكيم، الشكر للحكومة مُمثلةً في وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، على إلغاء رسوم التحصيل الجرامي وتسهيل عملية الصادر عبر استمارات مَجّانِيّة، ومُتابعة عمليات الصادر من مرحلة الإنتاج من أسواق ومواقع التعدين وصولاً للأسواق في المدن، ومن ثَمّ اكتمال عملية التصدير.