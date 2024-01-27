تسييرية المحامين تتحفّظ على تشكيل فريق قانوني عربي للتّحقيق في جرائم الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

تحفّظت لجنة تسييرية المحامين السودانيين على تشكيل اتّحاد المحامين العرب لفريق قانوني للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيات الخارجة عن الشرعية “الدعم السريع”.

وقال بيانٌ لتسييرية المحامين اليوم السبت: “نُثمِّن انتباه اتحاد المحامين العرب أخيراً للحرب في السودان والتي اندلعت منذ 15 أبريل 2023م، إلّا أنّنا نؤكد أنّ الاتحاد تنكب الطريق القانوني الصحيح في تشكيل هذا (الفريق)، مشيرةً إلى أنه كان حريٌّ بالاتحاد التشاور مع لجنة تسيير نقابة المحامين، حيث إنْها الممثل الوحيد والشرعي للمحامين السودانين بحكم القوانين الوطنية وبحكم قضاء السودان في أعلى درجاته وهي المحكمة العليا، وذلك لمعرفة الإجراء القانوني السليم الذي ينبغي للاتحاد اتخاذه وبما يتّسق مع قوانين النظام الأساسي لاتحاد المحامين العرب.

وتابع البيان: “الحيثيات التي تأسس عليها القرار بتشكيل (فريق العمل) هي: (ضرورة تقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات والجرائم الواقعة تحت طائلة القانون الدولي). فالحيثيات قائمة على ضرورة تقصي الحقائق وهذا يقتضي أن ينصب عملها على الانتهاكات الواقعة على المدنيين بصرف النظر عن المتسبب فيها، حيث أنّ مهمة تقصي الحقائق هي إسناد الانتهاكات لمرتكبها ونسبتها له”.

وأشار البيان إلى أنّ القرار بتشكيل (فريق العمل) يتعارض مع ومحاولة لقطع الطريق على اللجنة الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق بتاريخ 11 أكتوبر 2023 لتقصي الحقائق، ما يعتبر تشتيتاً للجهود ودعوة لمزيد من التشظي.

ونبه البيان إلى أن الفريق القانوني لاتحاد المحامين العرب ضم أحد أعضاء نقابة المحامين السودانيين السابقة والتي ليس لها شرعية بحكم التشريعات الوطنية وبحكم القضاء السوداني يقدح في حيادية فريق العمل المذكور قبل أن يشرع في عمله.

وقال بيان لجنة تسيير نقابة المحامين إنّها تتطلع أن يلعب اتحاد المحامين العرب دوراً إيجابياً في حرب السودان عن طريق الاستفادة من الخبرات القانونية في الوطن العربي، لكي تضطلع بدور ملموس لتأكيد سيادة حكم القانون وإنهاء الحرب وفق مبادئ القانون الدولي.