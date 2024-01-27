ترتيباتٌ لاستئناف حركة الطيران بمطار كسلا

الخرطوم: السوداني

وجّه والي كسلا المكلف محمد موسى عبد الرحمن، بضرورة الإسراع في تكملة عمليات صيانة مطار كسلا حتى يكون مُهيأً لاستقبال حركة الملاحة الجوية للرحلات الداخلية والخارجية، إلى جانب تكوين لجنة ثلاثية برئاسة مدير المطار تهتم بمتابعة موجهات إكمال الصيانة.

وأكد الوالي خلال زيارته اليوم السبت إلى المطار، برفقة مدير شرطة الولاية اللواء شرطة د. سفيان عبد الوهاب وعدد من الجهات الشرطية المعنية بتشغيل المطار، أكد على الأهمية الكبيرة والدور المتعاظم الذي يعول على مطار كسلا في حركة الملاحة الجوية، باعتبار أن مطار كسلا يعتبر الثاني بعد مطار ولاية البحر الأحمر في حركة الطيران بالبلاد.

وأشار الوالي إلى التفاهمات التي تمّت مع مدير المطارات مؤخراً ومطلوبات التنسيق لتفعيل دور المطار.

واستعرض الوالي، الرؤى المأمولة من المطار خاصة في حركة الصادر والتجارة الخارجية وفتح باب الاستثمار، الأمر الذي يتطلب إعداد وتهيئة المطار بالشكل الكامل، إضافةً إلى وضع الترتيبات اللازمة لإمكانية توفير الاحتياجات التي تستكمل دور المطار من إقامة الحظائر الجمركية والمرابط وحركة البصات الدخلية.

من جانبه، قدّم مدير المطار سيف الدين أحمد حامد، تنويراً شاملاً حول متطلبات العمل الخاصة بإعادة تأهيل المطار سواء كان على مُستوى توسعة المدرج ومتطلبات سلامة الطيران وكيفية البدء وتشغيل المطار الذي توقّف العمل فيه بسبب الحرب، ونوّه إلى إمكانية استقبال المطار للطائرات الصغيرة لنقل الركاب في الوقت الراهن داخلياً، مع الوضع في الاعتبار استقبال الرحلات العالمية بعد الصيانة حسب الطراز، وأوضح أنّ المطار سيقوم بتسيير رحلات حجاج بيت الله الحرام، مما يعني تسريع عمليات الصيانة بالمطار.