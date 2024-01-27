والي الخرطوم يزور رموز المجتمع “الرشيد بدوي وعمسيب ونوار”

أم درمان: السوداني

سجّل والي الخرطوم، أحمد عثمان، اليوم عدداً من الزيارات لرموز المجتمع الذين يعانون من المرض بسبب الحرب، حيث زار نجمة الدراما والمسرح، فائزة عمسيب، والإعلامي الرياضي الشهير الرشيد بدوي عبيد، والكاتب الصحفي محمد حامد نوار.

وتفقّد الوالي أحوالهم واطمأن على صحتهم، في وقتٍ تأثّرت فيه الأُسر السودانية من جرائم مليشيا الدعم السريع التي أجبرتهم على مغادرة منازلهم.



وأعرب الوالي، عن أسفه لأثر تداعيات الحرب على علاج الممثلة القديرة فائزة عمسيب، مؤكداً وقفة الدولة معها لمواصلة علاجها ومساعدتها في الوصول للعلاج بالخارج، وقال إن فائزة تستحق أكثر من ذلك.

من جانبه، شكر الرشيد بدوي عبيد، الوالي على الزيارة وقال إنّ هذا اليوم سيظل في ذاكرته في ظروف الحرب وتواجده بين المواطنين، أظهرت معادن الشعب السوداني في تكافله وفي التكايا المدعومة من والي الخرطوم.

وأكّد الرشيد، وفقاً لما أوردته وكالة السودان للأنباء، على أنّهم جاهزون لحماية مناطقهم السكنية، وبعث برسالة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان، اَأعرب فيها عن تطلعات الرياضيين بعد الحرب أن تقدم لهم هدية بإنشاء مدينة رياضية.

كما اطمأن الوالي على صحة الكاتب الصحفي نوار الذي أُصيب بكسر في الرجل أثناء قيامه في إعداد الوجبات لمواطني أمبدة الذين يُعانون من حصار المليشيا.



ونقل نوار صورة معبرة عن تكافل مواطني أمبدة وتقاسم الطعام والدواء، مُطالباً بضروة الوقوف معهم.

وقال الوالي الخرطوم، إنّهم يتألمون حينما يكون هناك مواطن متواجد في أماكن لا نستطيع الوصول إليها، لكن أملنا كبيرٌ في تقدم القوات المسلحة، إذ يمكننا من الوصول للمواطنين الذين يعانون من حصار المليشيا ونحن أكثر حرصاً على حياتهم.

وأضاف الوالي أن المبدعين هُم أهل العطاء، قدّموا الكثير للوطن، لكنهم عفيفون في التعبير عن أحوالهم الخاصة.