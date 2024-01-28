البرهان: السودان يتعرّض لمُؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين

الجزائر: وكالات

أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن السودان يتعرّض لمؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين، معرباً عن سعادته بأن تكون الجزائر حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو إقليمية، مؤكداً ترحيب السودان بأي دور جزائري يسهم في معالجة الأزمة في السودان.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد العزيز تبون اليوم، إن الجزائر تدعم دوماً السودان، وإنّ الشعب الجزائري لديه تاريخ عريق في الوطنية وفي نصرة القضايا العادلة. كما أبرز وجود توافق في وجهات النظر مع الجزائر حول العديد من القضايا الراهنة.

وتُعتبر هذه أول زيارة للبرهان إلى الجزائر عقب اندلاع القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي.