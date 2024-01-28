البرهان يلتقي الخليفة العام للطريقة التيجانية

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم بمقر إقامته في الجزائر، الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بلعرابي، حيث تطرّق اللقاء للأوضاع في السودان وقضايا العالم العربي والإسلامي والتحديات التي تُجابه الأمة الإسلامية.

وعبّر الخليفة العام للطريقة التيجانية، عن أمله في أن يتحقّق السلام والاستقرار في السودان وتعود الحياة لطبيعتها، مُؤكِّداً أنّ الشعبين الجزائري والسوداني يربطهما مصير مشترك ويجمعهما حب التصوف.

وتناول اللقاء أيضاً، الدور الرسالي الكبير الذي تلعبه الطريقة التيجانية في نشر قيم التسامح والإخاء في المجتمعات وإرساء تعاليم الدين الإسلامي الحنيف – وفقاً لما أورده إعلام مجلس السيادة.