نزوح 45 ألف مواطن من بابنوسة

الخرطوم: السوداني

أعلن مفوض العون الإنساني بمحلية بابنوسة بولاية غرب كردفان، نزوح ما يفوق الـ45 ألفاً من سكان المدينة جرّاء المعارك التي دارت بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال مفوض العون الإنساني بمحلية بابنوسة فخر الدين فضل التوم لـ”سودان تربيون”، إن نحو 99% من سكان بابنوسة فروا جرّاء المواجهات وهو ما يعادل 45 ألفاً من سكان البلدة”.

وأوضح بأن أغلب المواطنين نزحوا إلى قرى”الضليمة، الكلاعيت، التبون وغيرها”، علاوةً على مدن المجلد والفولة والإضية وغبيش، ووصف الأوضاع في المحلية بالكارثي.

وأطلق المفوض، نداء استغاثة بضرورة إنقاذ إنسان بابنوسة بتشكيل لجان طوارئ تعمل على تقديم الخدمات للمتأثرين، وأبدى عن حسرته لما آلت إليه الأوضاع في المنطقة بسبب المواجهات العسكرية.