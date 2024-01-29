إغلاق مستشفى بشائر بالخرطوم بسبب إطلاق النار داخلها من قبل الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

قرّرت إدارة مستشفى بشائر، إغلاق المستشفى إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب إطلاق نار داخل المستشفى من قِبل مجموعة من قوات الدعم السريع مساء أمس الأحد.

وأوضحت إدارة المستشفى في تعميم مشترك لها مع غرفة طوارئ جنوب الحزام، اطلعت عليه (السودانى) اليوم أنّ إدارة المستشفى ومنظمة أطباء بلا حدود اتخذا قرار الإغلاق، نتيجة لسلسلة الاعتداءات على الكوادر الطبية العاملة بمستشفى بشائر، حيث قامت مجموعة من قوات الدعم السريع بإطلاق النار في الهواء داخل حرم المستشفى، مما أدى إلى ترويع المرضى والطاقم الطبي.

ونوهت إدارة المستشفى أن الإغلاق شمل جميع أقسام المستشفى عدا “قسم الكُلى”، حتى إشعار آخر.

وسبق أن أُغلق المستشفى لذات السبب – اعتداءات قوات الدعم السريع – ويعد مستشفى بشائر المرفق الصحي الحكومي الوحيد الذي ظل يعمل في منطقة جنوب الحزام منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبريل الماضي.